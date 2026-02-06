1,571 TJC students make the Fall 2025 Deans’ and President’s lists

TJC announces Fall 2025 Deans’ and President’s lists



Tyler Junior College has recognized 1,571 students named to the president’s and dean’s lists for their outstanding academic achievements during the Fall 2025 semester.

The president’s list consists of 562 students who completed 12 or more hours of college-level courses with a 4.0 grade-point average.

The dean’s list consists of 1,009 students who completed 12 or more hours of college-level courses with a minimum 3.3 grade-point average.

Students named to the president’s list(alphabetically by hometown):

ALBA – Mason Bohannan, Elena Gonzalez

ALTO – Traliyah Benton, Matthew Mueller, Valentina Ramos-Rangel

ARGYLE – Micah Roberts

ARLINGTON – Cristopher Donaldson II

ARP – Anahi Borja, Lane Gray, Sarah Mauldin

ATHENS – Emily Gutierrez, Anjelica Pagitt, Anahi Rondan, Gabriela Vazquez

AUSTIN – Emma McCarthy

BALMA, FRANCE – Alix Dol

BEN WHEELER – Brooklyn Allison, Mary Kathryn Armstrong, Charlott LeMonds, Jon

Nixon, McKinley Weiss

BIG SANDY – Joshua Boody, Andrew Herbert, Christian Himel, Ava Jenison, Chris

Schaefer, Lucas Warren

BOGATA – Allie Cheatwood

BOX ELDER, SD – Victoria Garcia

BROWNSBORO – Abigail Henson, Ariana Navarro, Kelayla Zwiebel

BULLARD – Elijah Bohling, Harrison Coville, Chase Cox, Derek Degrate Jr, Carson Hines,

Savannah Honea, Mackenzie Hubert, Beau Johnson, Samariya Johnson, Jeremy Lawrence,

Samuel Lee, Dominick Ward, Jadyn Welch, Catherine Zaber

CADDO MILLS – Karlei Hawthorne

CAMERON – Vianney Tapia

CANTON – Dylan Damuth, Angela Lawley, Tucker Lester, Hope Pullins, Caleb Schaphorst,

Morgan Walker, Caroline Wandres

CARTHAGE – Dillon Davenport

CEDAR HILL – Judah Nelson

CENTER – Makenzie Strickland

CHANDLER – Nathan Barrow, Melissa Childers, Ryan Davis, Karra Harwood, Jason

Maluyo, Peyton Neely, Levi Osborn, Makenzie Speer, Ally Wallace

CHAPPELL HILL – Karina Maldonado

CLARKSVILLE – Adeliz Hinojosa

CLEVELAND – Anna Faircloth

CLIFTON – Macy Ferguson

COLLEGE STATION – William Barker

COMO – Luis Preciado

CONROE – Clayton Alford

CONVERSE – Leonard Weir

CORINTH – Ryland Mahoney

CORSICANA – Gabriela Herrera, Eliane Solis

CUNEY – Mayra Hernandez

CUSHING – Danielle Connors, Bethany Lehman

CYPRESS – Tiana Davis, Carey Granger

DAINGERFIELD – Kamryn Lee

DALLAS – Kennedi Johnson, Jonitha Reynolds, Jackie Taylor

DENISON – Emie Shaw

DIANA – Alyson Martinez

EGG BEI ZÜRICH, SWITZERLAND – Sherin Scheerle

ELK CITY, OK – Bryce Mouse

ELKHART – Johanna Ferrari, Kymberly Holder, Kimberly Pierce

EMORY – Bryce Durica, Josee Garner, Bryan Maldonado

ENNIS – Alejandra Gress

ESBJERG, DENMARK – Joakim Brandgaard

EUSTACE – Naveah Austin, Lorri Day, Laney Hobbs

EUSTIS, FL – Kei Nishiyama

FLINT – Ethan Bailey, Alanna Bean, Ruby Byers, Christopher Campbell, Dillon Green,

Hunter Ripley, Gabriel Sims, Jesus Sosa, Saraim Thomas, Savannah Wallace, Kadeja

Warfield, Andrew Wyatt

FLOWER MOUND – Garrison St Romain

FOLLETT – Kylee Dunn

FORNEY – Brandon Edwards, Rebekah Hargis, Courtney Hensley, Paige Phlieger, Lucas

Sanders

FORT WORTH – Kairel Robertson

FRANKSTON – Payton Hester, Noah Marble

FREMANTLE, AUSTRALIA – Anna Powell

FRISCO – Emily Cheng

FUJIYOSHIDA, YAMANASHI, JAPAN – Hanon Kobayashi

FUKUOKA-SHI, JAPAN – Haruto Hirata

GARLAND – Sydni Howard

GEORGETOWN – Jimmie White

GILMER – Hailey Fleming, Jackie Hutchison, Brylie Kitchell, Peyton Martin, Kevin

Ramirez, Toni Tovar

GLADEWATER – Karsyn Watson

GRAND SALINE – Marifer Arteaga, Justin Griffith, Aubrey Harrell, Madelynn Hobbs,

Brandon Slavens

HARLETON – Trenna Denton, Addison Stutler

HAWKINS – Keegan Branam, Heidi Wilcox

HEATH – Alan Wyatt

HENDERSON – Lisa Louviere, Jessica Lyman, Ashley Martinez, Angelina Root, Corbin

Turner

HIDEAWAY – Bryce Cooper, Jake Curbow, Jaycob Kenney, Kylie Leaver, Karsen

McClenny, Mia Piccoli, Joseph VanSmoorenburg

HOUSTON – Emmanuel Lawton

HUMBLE – Allison Burkhalter

HUNTINGTON – Baylie Clark

HURST – McKenna Nelson

IRVING – Isaac Molina

JACKSONVILLE – Bailey Bunn, Jordan Cabrera, Brooklyn Chamberlain, Charles Flanders,

Miriam Garcia, Jett Jenkins, Jazmin Juarez, Lucy Kerzee, Ethanie Lux, Jeff Moses, Robert

Musgrave, Andres Ornelas, Estrella Padron, Brandon Ramirez, Zachary Vining

KATY – Xavier Dishmon, Bethany Fan, Kaitlyn Martin

KAUFMAN – Hayden Lambeth

KENNARD – Kaylin Parrish

KILGORE – Mallory Cook, Natali Edinger, Mark Varvel

KIRBYVILLE – Brandy Terry

KISSING, GERMANY – Lasse Junker

KOLDING/6000, DENMARK – Oscar Bech

KONSTANTYNÓW LÓDZKI, POLAND – Kamila Roszewska

KONSTANTYNÓW, POLAND – Natalia Roszewska

KYLE – Lauren Denham

LA PORTE – Lindsey McKnight

LAGOS, NIGERIA – Afopefoluwa Oyedokun

LANGERWEHE, GERMANY – Marieke Pohl

LAYTON, 354 – Pedro Bogado

LAYTON, UT – Meng Srung Heng

LINDALE – Macy Beeler, Brent Burrus, Sydney Burrus, Anna Chuba, Tala Edrees, Abigail

Gibbs, Rickie Gilley, Mitchell Grant, Jaime Grantham, Madison Grismore, Cadyn Haisten,

Nicholas Humphries, Sarah Jodoin, Iveelt Khentii, Wade Kimble Jr, Connor McClendon,

Asher Medders, Braeden Morgan, Aaralyn Nilson, Gregory Patton, Lilyana Permenter, Ana

Pinto Saboia, Samantha Roberts, Alyssia Romero, Tasneem Smadi, Preston Smith, Olivia

Stirling, Kenzie Tabar, Brooks Taylor, Ashley Thrush, Jackson Wallis, Ashley Westfall,

Darby Woodrum, Regan Wooten, William York

LONE STAR – Alexis Bonner

LONGVIEW – Yocelyn Andrade, Emiliano Bobadilla, Julie Englerth, Alexis Guzman,

Addison Maroney, Taketra Moss, Kalyn O’Connor, Stephanie Pena, Cora Perez, Karen

Sierra, Allison Vankeuren

LUFKIN – Justin Malnar

MABANK – Joseph Whitworth, Madison Winn

MADISONVILLE – Rhina Willis

MANSFIELD – Margaret Brutsche

MARSHALL – Jessalyn Biles, Mattea Gray

MEXIA – Johnae King, Andrew Tucker

MIDLOTHIAN – Leroy Woolridge III

MINEOLA – Victoria Callaway, Danielle Cathcart, Camila Delgadillo, Joshua Elston, Trevor

Glen, Benjamin Honea, Madilynn Irby-Sheeran, Riley Jones, Sebastian Klodnicki, Zion

Olajide, Taryn Whitt, Eleora Williamson, Riley Woodward

MINOT, ND – Pierre Mukendi

MOMBASA, KENYA – Dane Omwenga

MONROE, LA – Heaven Longino

MONROE, WA – Zane Osborn

MONTGOMERY – Victoria Willis

MOUNT PLEASANT – Jordan Astudillo, Martin Ponce Jr

MURCHISON – Megan Lee

NACOGDOCHES – Hannah Miller, Heidi Nicholas

NEW BERLIN, WI – Segun Obe

NEW SUMMERFIELD – Tony Attaway Jr

OVERTON – Julian Barocio, Joshua Davis, Troy Points

PALESTINE – Annie Arambula, Glenarda Christian, Luisa Devora, Haley Gardner, Ravyn

Michel, Christian Ornelas, Kayla Quintero

PASADENA – Ashley Blair

PFLUGERVILLE – Sang Pi

PLEASANT GROVE, UT – Caitlin O’Sullivan

PUEBLO, CO – Laci Swift

QUITMAN – Mary Blackstone, John Yeager

RECIFE, BRAZIL – Sofia Alcoforado

RHEINE, GERMANY – Marlon Schmitz

RUSK – Elaina Brinkley, Joci Hill, Caitlyn Jordan, Wesley McCalister, Jamarkus Mickens,

Shelly Taylor, Carolina Villa, Nicholas Ybarbo

SAN ANTONIO – Taylor Jacobson

SAN DIEGO, CA – Hannah Bateman

SAN JACINTO, CA – Chloe Payne

SÃO PAULO/SÃO PAULO, BRAZIL – Felipe Vianna

SAPPORO, HOKKAIDO, JAPAN – Nanami Hashimoto

SHREVEPORT, LA – Davina Lewis

TEXARKANA – Holleigh Amacker, Alejandro Zarate

TOKOROA, WAIKATO, NEW ZEALAND – Gabriella Hislop

TOKYO, JAPAN, JAPAN – Lily Shimagami

TOMBALL – Gage Villarreal

TROUP – Karem Aguilar, Kayla Allen, Bailey Blanton, Tera Franklin, Rebecca Frazier,

Kelley Harris, Mauricio Hernandez, Sherry Jones, Amanda Nelson, Braxton Smith

TUTZING / BAYERN, GERMANY – Marc Perkuhn

TYLER – Syeda Hajera Fatima Abedi, Farris Aburayan, Charles Adams, Marisol Alfaro,

Alexa Anderson, Saul Araujo, Rachelle Arellano, Zoey Ashley, Nayati Ates, Chassity

Barnes, Gabriel Barnes, Peter Beam, Kira Blackwell, Shayla Bonner, Bodey Bonnette,

Nailah-Jiaan Buckley, Emma Burkett, Karisu Cagle, Oscar Cardenas, Kylie Carleton,

Brandon Carlton, Coleman Castagno, Kenya Castellanos, Georgina Castillo, Landon

Castle, Diego Castro, Ethan Chastain, Tai-Reece Chisholm, James Compton, Aryssa

Cooper, Madai Cornelio, Christopher Coyle, Lakenya Crawford, Allison Creed, Austin

Davis, Jada Dews, Amaranta Diaz, David Diaz, Valeria Diaz Villegas, Mara Donley, Aric

Farrill, Jana Ferrell, Gabriel Flanders, Matthew Flanery, Maci Freeman, Heather Fugate,

Adan Galdamez, Joseph Gandy, JaNyah Garner, Trista Garner, Roger Gaskill III, Jonathan

Givens, Joshua Gonzalez, Abigail Gray, Nitesha Gray, Riley Gray, Noah Griffin, Chad Grogg,

Nolan Hable, Judah Hahn, Jeremiah Haskett, Chloe Hayes, Camille Henry, Stephany

Hernandez, Rebecca Hoffe-Goodwin, Natalie Holmes, Jeremiah Honey, Tristan Horner,

Naimah Horton, Mahrukh Hussain, Nicholas Ireland, Hunter Jacque, Timothy Jacques,

Anas Javed, Jabou Jobarteh, Ayana Johnson, Carolyn Johnson, Cordaysia Johnson, Faith

Keggler, Aja Kruse, Ethan Leon-Duffey, Gabriel Leu, Natalie Lopez, Sydnie Luman,

Cheyenne Mackey, Kaitlyn Malone, Julissa Mancilla, Christopher Mann, Patrick

Markwardt, Daniela Martinez, Dany Mazariegos, Mondre McCormick, Keely McCown,

Maddyson Mitchum, Moustafa Mohamed, Naomi Moody, Abigail Moore, Elianna Moore,

Mia Moore, Megan Morrison, Shelby Morrow, Dack Moses, Andrea Munoz, Simon Munoz,

Naomi Muse, Nathan Neal, Austin Newman, Anne-Marie Newsom, Paige Newsom, Brian

Nguyen, Coleman Northcutt, Matthew Nowlin, Brandon O’neal, Vanessa Ogden, Katelyn

Oliva, Campbell Oliver, Malia Ordorica, Daniel Ounda, Anthony Palau Monsivais, Victoria

Perez, Phuong Phan, Christian Poire, Aurora Puebla, Roselyn Quintero, Addison Rains,

Kristin Range, Quinton Rebmann, Anabel Resendiz, Bernadette Roane, Jenny Rodriguez,

Maci Rudder, Carlos Ruiz, Maria Ruiz-Rodriguez, Charles Sanchez, Ximena Sanchez, Ethan

Saurette, Jack Schallehn, Addison Scott, Miriam Seagroves, Elisha Sellers, Monica Sevilla

Villeda, Lily Sims, Maria Siri, Abigail Smith, Courtney Smith, Logan Smith, Marisa Sosa,

Sadie Stewart, Sierra Strong, Ken Jay Sumicad, Carlton Sundeen, Zara Taica, Indu Thapa,

Frances Thomas, Kyla Thompson, Jonathan Tovar, Maleah Trimble, Josh Naomi Isabelle Ty,

Evelyn Velasquez, Sophia Viramontes, Anh Vu, Shaniah Wallace, Chloe Warriner, Camryn

Watson, Jack White, Clayton Williams, Kiara Williams, Layla Williams, Lajohnna

Woolridge, Jordan Yoder

VAN – Andrew Flodder, Brynlee Garcia, Cullen Grant, Alexis Hynes, Matthew Jarman,

Charlotte Medine, Gabrielle Nichols, Foster Rust, Isabelle Stanford

WACO – William McKay, Chelsea Miles

WHITE OAK – Trenten Tempel, Lucas Watson

WHITEHOUSE – Julianna Agnew, Chardaysha Butler, Jamie Curran, Ethan Deever, James

Eddins, Emily Fite, Adriana Gardner, Dorian Jones, Annalise Lewis, Terry Linder, Diego

Mendez, Jacob Steinbrecher, McKenzie Stern, Jacqueline Torena, Kayce Wilson

WILLOW SPRING, NC – Chris Uwayo Jr

WILLS POINT – Abigail Cardenas, Marveli Gomez, Dayam Gomez Vazquez, Marc Patrick

WIMBERLEY – Grace Owens

WINNSBORO – Kelsie Brown, Kristilynn Mabery, Ethan Poston, Jacob Spears, Wesley

Sweaney

WINONA – Johnnie Brown, Samuel Brown, Antonio Rivera Orozco, Tasha Timmons

WYLIE – Emma Gilmore, Cole Odom

YANTIS – Jace Horton, Amber Nixon

Students named to the dean’s list (alphabetically by hometown):

A CORUÑA – Alejandro Pardo

ABACO, BAHAMAS, THE – Clinique Burrows

ACKERLY – Taylor Wall

ALBA – Brayden Bohannan, Carmen Carrasco, Abigail Inman, Kayleigh Logan, Adrian

Torres

ALBANY – Tyler Chapman

ALBUQUERQUE, NM – Hannah Esparza

ARLINGTON – DaVidien Bobo, Moses Ongeta

ARP – ShanDreaun Brown, Faith Gerdes, Alvaro Mendez, Liberty Rickman

ATHENS – Vanessa Figueroa, Trinidad Garcia, Alyssa Jennings, Derryn Johnson, Kason

Jones, Mya Kennedy, Jaylee Reed, Carlos Tatum, Plumeria Travis, Brittany Vecchio, Kaci

Wallace

AURORA, CO – Cayman Lightner

AUSTIN – Liam Lusk

BALDIVIS, AUSTRALIA – Lucas Cook

BALLINA, AUSTRALIA – Sylvie Peart

BARTLESVILLE, OK – Preston Testa

BEN WHEELER – Amanda Bickham, Grayson Bickham, Fidel Cristobal, Jillian Gilbert, Jon

Jacobs, Peyton Jacobs, Jessie Kelley, Aileen Lugo, JuanCarlos Morales, Hollynne Moseley,

Ivy Webb, Gavin Williams, Aidan Yarbrough

BENIDORM, SPAIN – Luka Lopez Van Geel

BENIN CITY, NIGERIA – Esohe Gaius-Obaseki

BERLIN, GERMANY – Pia Ortner

BIG SANDY – Kelsie Defur, Josiah Eitel, Danielle Elliott, Shemaiah Johnson, Jordan Kinsey,

Kammie Kirk, Savannah Partin, Sergio Rosales, Rendi Seahorn

BLOOMBURG – Jordyn Jones

BOSSIER CITY, LA – Felisha Jones

BOUNTIFUL, UT – Dani Brey

BROWNSBORO – Britni Campbell, Angelina Gomez, Alyssa Huff, Hermione Leslie, Kaitlyn

Mallette, Baltazar Rodriguez, Anna Seda, William Wooldridge

BRYAN – Wyatt Robertson

BULLARD – Jaidan Clinton, Ben Coke, Jennifer Colorado, Veronica Berenice Cornelio,

Karson Cotter, Sophie Cox, Landon Daffan, Justice Edwards, Jessica Gardner, Noah

Gonzalez, Madelyn Guevara, Beverly Howard, Woyengi-Barakemi Isenah, Cadence Ives,

Emily Kittelman, Tyler Lamberth, Reagan Mackey, Chloe Moga, Magnolia Morgan,

Nikolaus Naumann, Brady Noyes, Keili Richmond, Logan Simpson, Logan Smith, Katelynn

Steele, Damion Thomas, Emma Thurman, Steven Villani, Robert Zehren

BURLESON – Jayla Lee

BURNET – Mario Barrios

CANBERRA/ACT, AUSTRALIA – Ella Palframan

CANTON – Emma Corey, Katelyn Hawes, Skylar Kvapil, Kiley Mays, Anary Melchor, Laney

Reid, Laynee Rhoan, Ashley Vail, Chloe Westberry, Cindy Whitaker

CANUTILLO – Dorian Jaramillo

CARROLLTON – Hannah Pinedo, Dylan Sandford, Shira Stallings Strohl

CARTHAGE – Lauren Brown, David Garcia, Madison Romero

CELBRIDGE, IRELAND – Liam Hickey

CENTERVILLE – Koylin Largent

CHANDLER – Steven Arvizo, Zayra Borja-saucedo, Julia Broderick, Briana Bullock, Jessica

Czajkowski, Carl Davis, Laura Green, Dori Harrod, Haley Henson, Tere Lagunas, Shaylynn

Mallette, Sean Massey, Garrett Smith, Alysa Steinmiller, Jewlea Tompkins, Noah Van Cleaf

CLARKSVILLE – Legacy Booker

COLUMBUS – Casey Straw

CONROE – Cydney Cassidy, Katherine Golden

COPENHAGEN, DENMARK – Elias Taj

COPPELL – Joshua Arnold

CORINTH – Haleigh Trilops

CORPUS CHRISTI – Tyler Stewart- Rokosz

CROCKETT – Jeane Cristine Decano, Emilio Dibert

CROSBY – Larry Paige

CUMBY – Cristina Crist

CUSHING – Kendale Barker

DALLAS – Jorge Andonie, Aniyah Jones, Hkawn Shawng Lazum, Daniel Matthys

DE KALB – Allure Vaughn

DEER PARK – Ariel Belk

DIANA – Wyatt Lockhart

DOVER HEIGHTS NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA – Cal Fingleson

DURHAM, NC – Caden Bell

EDGEWOOD – Brooke Elliott, Shantel Ward

ELKHART – Ella Chaffins, Ethan Ramos, Warren Smith

EMORY – Patzi Acosta, Sara Small, Andrew Soto

ESSEX, UNITED KINGDOM – Ianna Msekwa

EULESS – Madeline Lopez

EUSTACE – Rachel Beets, Vayden Newell, Emmely Ochoa

FAIRFIELD – Connor Petty

FELDKIRCHEN BEI GRAZ, AUSTRIA – Cynthia Adamu

FERRIS – Bryan Ramirez

FLINT – Ashton Alexander, Layne Alexander, Juwita Asrati, Zane Cabrera, Sofia Carvajal,

Myleigh Davenport, Kaila Forsythe, Gretta Griffith, Nicholas Hardy, Diana Hernandez,

Symantha Hernandez, Kaylee Hull, Heather Marr, Colton Masters, Canaan Mercer, Gracie

Munn, Christalyn O’Keefe, Daniel Ploth, Rodrigo Ramirez, Jace Rickelman, Dominic

Robinson, Lane Scarbrough, Aleighne Spurger, Antonio Thomas, Omar Torrescano,

Heather Tran, Logan Vaughan, Hudson Walker, Jonathan Walton, Hayden Ward

FORNEY – Jackson Cleveland, Lola Guerrero, Casey Keils, Roniya Limbrick, Aaron

McCorvey, Logan McDonald, Sydney Quintana

FRANKLIN – Jalen Sandifer

FRANKSTON – Justin Bays, Haley Bragg, Brijanai Bullard, Patrick Moseley, Karsen Oxford

FRED – Megan O’Neal

FRISCO – James Raecek

FULSHEAR – Aislyn Duhon

GALLATIN – Emily Parker

GARDENDALE – Kylie Reyes

GILMER – Alexia Aslin, Abigail Barth, Kahleacia Bray, Hazel De Luna, Caitlin Ekanayake,

Maritza Gonzalez, Ashton Haynes, Jaida Miller, Abigail Moses, Jacey Proctor, Abigail

Shafer, Kadie Tucker, Jarrod Wilson

GLADEWATER – Alexis Boyd, Aminah Gordon, Quentin Johnson, Cynthia Lawrence,

Katherine Potter, Alexander Prince, Jessica Ray, Autumn Smith

GRAND PRAIRIE – Brooklynn King, Cinderella Toombs

GRAND SALINE – Grace Cea, Trent Edralin, Alissa Fugate, Brooklyn Hopkins, Aiden

Jacobs, Dorothy Lopez, Chase McSchooler, Jonathan Mendoza, Juan Pineda, Nickolas

Rivera, Eduardo Silva, Aurelia Taylor, Kenzie Wright, Elizabeth Zarate

GRAPELAND – Morgan Terry

GUN BARREL CITY – Cassidy Dacus

HALLSVILLE – Brantley Bonner, Micah Dunagan, Lauren Jeffery

HARLINGEN – Michael Newman, Andrea Vidales

HAWKINS – Katie Barber, Timothy Durham, David Kelley, Zachary O’Connor, Justin

Schneider, Lexi Williams, Alexis Workman

HEATH – Miles Carter

HENDERSON – Cesar Alvarado, Keilee Anderson, July Cabrera, Josefina Cibrian, Neely

Duncan, Nathalie Garcia, Taylor Helton, Yamilet Hinojosa, Jewel Joplin, Collin Rainwater

HIDEAWAY – Bella Irwin, Brady Lowe

HILLARYS, AUSTRALIA – Toby Snook

HOBBS, NM – Valeria Olguin

HOUSTON – Anthony Pellerin

HUMBLE – Lynajah Hunter, Anthony Messado-Moten

HUNTSVILLE – Kara Jackson

IZMIR, TURKEY – Ada Adagide

JACKSONVILLE – Jennifer Aguilar, Austin Amland, Carlos Arredondo, Cristiana Barboza,

Alejandro Becerra, Dariana Botello Vazquez, Jacquelyn Bruce, Stevie Brummett, Kimberly

Diaz, Robert Downey, Jose Gaytan, Destiny Hardy, Jackson Laine, Kaden Marshall,

Daniela Martinez, Jewel McCullough, Casey Mendoza, Sekayes Nevayaktewa, Gabriel

Ochoa, Jasmine Parson, Cristian Perez, Jorge Perez, Daniel Rangel, Devonny Ray, Anely

Sandoval, Jessica Sisson, Xavier Villalpando, Logan Walker, Landon Walley, Jonathan

Zenor

JARREAU, LA – Lillian St Germain

JEFFERSON – Stormie Starrett

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA – Chiedza Chituku

KANAGAWA-KEN, JAPAN – Kyle Komatsu

KANKAKEE, IL – Trinity Davis

KARNACK – Vianney Abeja

KAUFMAN – Robin Bush, Andrea Johnson, Adrian Tellez, Preston Temple

KELLER – Christopher Langley

KEMP – Jennifer Franco, Makinley Richardson

KENNEWICK, WA – Ikuvalu Moala

KILGORE – Isaac Bueche, Hilary Fuentes, Brian Jones, Ashtyn Lucas, Yoselin Maldonado,

Jackelyn Ortega, Aubrey Saylor, Kayla Ziegler

KILLEEN – Kaliyah Williams

KIRBYVILLE – Emma Shirley

KUROBECITY TOYAMAPROVINCE, JAPAN – Ouga Miyazaki

LAMESA – Shakira Harbour

LANEVILLE – Caleb Crim, Ruth Paz

LARUE – Karlie Cook, Jordan Davila, Austin Reed

LEAGUE CITY – Jacob Newsom

LEANDER – Filifaatali Fuiava

LINDALE – Hailey Ballard, David Brown, David Carroll, Caleb Caruso, Elizavet Cervantes,

Linda Clay, Carson Coe, Hannah Crews, Daxton Derfelt, Tyler Dietzel, Brayden Ford,

Jordan Garcia, Josue Gonzalez, Lakaylia Grismore, Vivian Harford, Dakota Hart, Bridget

Hasz, Savanna Holloway, Kalyn Johnson, Enerel Khentii, Vontara Kimble, Kaelyn Kincade,

Hailey Lamond, Abigail Lee, Gavin Leeson, Destiny Luellen, Macy Luster, Madisyn Luwizhi,

Mary Montgomery, Abigail Palecek, Kloe Putnam, Josie Roach, Clowie Robinson, Eli

Russell, Devyn Schmidt, Braden Spence, Danny Spencer, Lyssa Stewart, John Stiles Jr.,

Joseph Valdez, Ferdz Samuel Vasquez, Tyler Vass, Hayden Vaughan, Kevin Ventura,

Zachary Wallace, Jordan Walls, Aiden Warnell, Benjamin Watters, Laura Watters, Kyleigh

Whittington

LIVINGSTON – Evan Grimm, Braden Hargraves, Simon Hughes

LONGVIEW – Jose Barrera, Makayla Baty, Dulce Escalante, Larisa Fahrenbruck, Tatum

Fenton, Diamond Fluellen, Izabelle Gregg, Kelsey Howard, Jorge Juarez Vega, Taylor

Lanier, Stephany Lara, Marcos Loya, Leilani Mercier, Lindsay Moss, Stefany Paz, Krysten

Phillips, Lauren Pyle, Jacqueline Ramirez, Michael Robinson, Paola Rodriguez-Briceno,

Joshua Romero, Thomas Sanford, Moriah Strait, Elishia Turner, Abigail Weaver, Nia

Woodson, Gabriella Zamora

LUFKIN – Emily Olalde

LYNCHBURG, VA – Samrachana Devkota

MABANK – Angela Arender, Gunner Bailey, Kaydence Blankenship, Joseph Briggs, Nixon

Green, Amy Hefley, Jessica Rios, Lauren Williams

MANSFIELD – Cade Julius, Emma Smith

MARSHALL – Anthony Cuenca, Ana Berenice Lopez, Viviana Lopez Mateos, Caitlin

Mosley, David Pineda, Angel Shepherd, Rylee Smith

MAXHÜTTE, GERMANY – Jona Hofbauer

MCALLEN – Jessica Rocha, Irisbel Smith

MCKINNEY – Riley D’Elena, Sullivan McWhirter

MELISSA – Samuel Fennegan

MESQUITE – Pablo Costabella, Raegan Davis, Malayah Ricks

MIDLOTHIAN – DeLayna Deer, Keara Moore

MINEOLA – Christopher Brandon, Sarah Brust, Sophia Duncan, Shauntel Greaves,

Katharine Little, Jaycee Maag, Nathalie Marquez, Emily Miller, Rebecca Najera, Sydni

Palmer, Jose Pescador, Chad Pierce, Nancy Plata, Karla Rodriguez, Laila Rushing, Kingston

Straznicky, Melissa Torres, Jimmy Turner, Durren Williamson

MOUNT ENTERPRISE – Ashlyn Little

MOUNT VERNON – Anahi Reyna

MUNICH, GERMANY – Ahanna Agbowo

MURCHISON – Ronda Moss

MURPHY – Reese Phillips

NACOGDOCHES – Keith Chapman, Katherine Malone

NAIROBI, KENYA – Bismack Kipruto

NAPLES – Elijah Heard, Madison Loffer

NASHVILLE, AR – Armando Lopez

NECHES – Rhett Cunningham

NEW BADEN – Savanna Jett

NEW BRAUNFELS – Elaina Kirkpatrick

NEW WAVERLY – Grace Anderson

OKLAHOMA CITY, OK – Arieonta Bulock

OVERTON – Elijah Clark, Noah Haffner, Abigail Lee, Evelyn Martinez, David Molina, Reese

Watson

PAARL, SOUTH AFRICA – Reinhard Barnard

PALESTINE – Oluwasemilore Arigbabu, Annette Barrett, Whitney Burton, Cassie Carrillo,

Tiana Davis, Dalilah Ellis, Yuridia Gloria, Yulisa Guzman, Peyton Leavell, Courtney Luckett,

Raelynn McCubbins, Christina Myers, Fatima Salto, Kedryanna Stubblefield, Courtney

Woods

PARIS – Hannah Klingler

PENETANGUISHENE, ON – Kylie Ruston

PERTH/WESTERN AUSTRALIA/MINDARIE, AUSTRALIA – Joseph Pollard

PFLUGERVILLE – Jayson Zardavets

PITTSBURG – Trevor Reeves

PLANO – Jackson Jordan

PLEASANTON – Benjamin Muckleroy

POINT – Colton Mott

PONDER – Brooklyn Hansard

PORT HARCOURT, NIGERIA – Rosemary Erugo

POWDERLY – Kelsey Sullivan

QUEEN CITY – Logan Crooks

QUITMAN – Cayne Clark, Brendan Curry, Kash Davis, Rebecca Goodman, Amanda

Harzke, Lindsey Hornaday, Hunter Jacobs, Brianna Manley, Kansas Roth

RICHMOND – Britton McCool

RIVERDALE, GA – Samari Brown

RUSK – Benjamin Chandler, Kazia Douglas, Kyle Fraser, Hope Jinkins, Kaitlyn Jones,

Samantha Lee, Lindsey McDaniel, Jasmine Rodriguez, Victor Sanchez

SACHSE – Brady Baker

SAN ANTONIO – Priscilla Delangel, Tyler Harold

SAN AUGUSTINE – Itzel Castillo Cabrera

SANTA FE – Carlie Hrncir

SANTIAGO, CHILE – Matias Bauza

SÃO BRÁS DE ALPORTEL, PORTUGAL – Daniel Marincas

SARATOGA – Logan Wells

SEALY – Antreece Coleman

SHELBYVILLE – Delanie Bass

SHREVEPORT, LA – Tia Barnes

SOUTHLAKE – Davis Perkins

SPARTANBURG, SC – Alexis Hampton

SPRING – Chase Fuentes, Braden Hofstra, Haley Perez, Landon Preuss

SPRINGTOWN – Jadyn Patterson, Dylan Rathbone, Abigail Smirl

ST. MARY, ANTIGUA AND BARBUDA – Katherine Woodhouse

STUTTGART, GERMANY – Charis-Maximilienne Adler

SULPHUR SPRINGS – Jovanni Garcia, Halie Jones, John Nugent, Sadie Shutt, Katelyn

Travis, Lauren Yoshina

SUNNYVALE – Kaylin Piowaty Palmer

SYDNEY, AUSTRALIA – Sarah Passafaro

TERRELL – Sarah Daniels, Yamilet Dimas Benitez, Rebekah Georgios, Christopher James

II, Zoe Joy, Giselle Nunez

TOLAR – Callie Hall

TORONTO, CANADA – Yamari Allette

TRINITY – Brylee Holmes

TROUP – Ana Arredondo Garcia, Rebekah Bernstein, Thomas Bingham, Garrett Boynton,

Jessie Cuellar, Bailey Gibson, Cayson Jester, Christopher Knight, Patricia Sharp, Bolton

Smith, Gunnar Webb, Rosemary White

TYLER – Frank Abell, Frances Adams, Alondra Aguayo, Kain Aguilar, Anas Alhawi,

Katherine Alvarez, Maria Alvarez Perez, Angel Amaro, Savanna Anaya Rico, Laney

Anzaldua, Karime Aragon, Yader Arellano, Josue Arita, Destiny Arroyo, Ro’Mesha

Attaway, Christian Austin, Eli Baltazar, Barbara Banta, Mark Barajas, Evan Barnes, Hailey

Barnes, Sabrina Barnett, Nevaeh Barreiro, Jessica Barrett, Nadia Barrientos, Anthony

Bashaw, Colton Bentley, Kylee Bentley, D’andreea Berry, MaHaliah Billington, Jelsid

Binawi, Jaylah Black, Binta Bojang, Katie Boone, Madison Brantley, Asher Breedlove,

Angel Broumley, Theresa Broussard, Johnny Brown, Rylie Brown, Sydney Brown, Emilie

Brulato, Wesley Burchett, Kelsey Burgos, Chelsey Burke, William Burke, Nakiyah

Calhoun, Zachary Carder, Billy Carr, Ethan Carrell, Joseph Cash, Chelsea Castleberry,

Kenneth Causey, Benicio Cedillo, Brisay Cerda, Elijah Chaffin, Ray Charles, Julianne

Cheramie, Malachi Chessum, Ingrid Cisneros, Kailey Cloud, Kayla Cole, Kimberly Collazo,

Chris Colston, Jessica Combs, Calleigh Conner, Johnathon Cooks, Abby Coppedge, Taryn

Cox, Amanda Cruz, Eli Curbow, Averi Davis, Amber Denmark, Leslie Diaz, Ashton Dickey,

Katie Dotson, Conner Duke, Carter Easley, Angela Eboigbe, Natalia Elias, Fnu Erhard Che

Anjeh Njang, Charity Ervin, Nikia Ervin, Takiera Ervin, Camilla Espiricueta, Alexis Estrada,

Maria Estrella, Idongesit Etuk, Oluchukwu Ezeigwe, Ethan Fanous, Travis Farley,

Abdualrahman Farrah, Noah Felton, Jorja Flake, Aiden Flanders, Zayda Flores, Azaria

Flowers, Gatasia Frater, Gregory French, Evelyn Frias Ramirez, Gabriela Garcia, Jose

Garcia, Jossimar Gpe Garcia-Arteaga, Alicia Gates, Ryan Gatti, Karissa Gibson, Abigail

Gipson, Ke’Tavia Gipson, Matthew Gipson, Elija Gonzales, Gael Gonzalez, Jairo Gonzalez,

Shaylamonique Goodwin, Kierstin Goss, Caleb Gray, Yuneri Guerra, Quinton Gunter,

Ramiya Guster, Jennifer Ha, Haylee Hampton, Sophie Harlan, Asheley Hawk, Dara Hayes,

Shekethea Hayter, Hunter Henson, Alexis Hernandez, Araceli Hernandez, Jennifer Herrin,

Autumn Higgins, Shannon Hill, Odin Holmes, Allanee Hope, Skyla Horace, Annette

Houston, Janelle Hubbard, Hezekiah Huber, Aubrey Hughes, John Hughes, Luke Hyland,

Maria Ibarra, Myrrh Beatrice Ignacio, Robert Ingles, Summer Ishmael, Catherine Ivey,

Rossetta Jackson, Annabella James, Ashley Jaramillo, Maryama Jawara, Dianna Jimenez,

Ayanna Johnson, Gunner Johnson, Lexus Johnson, Alonnah Jones, Madeline Jones, Salina

Juarez, Cristina Marie Kambal, Nathan Kim, Cheyenne Kincaid, Aubrie Kirk, Gabryel

Kissam, Sarah Kloosterman, Asha Kombo, Madison Lamb, Kerly Lara, Florence Patrick

Larano, Ta’Nia Lawrence, Isabella Lee, Mia Lemus, Samuel Leon, Olivia Liles, Betsy Lopez,

Rosaura Lopez, Jason Lujan, Cole Maki, Lizbeth Mancilla, Nathalia Marquez, Charles

Martin, Hunter Martin, Stormie Martin, Jesus Martinez, Tiffany Marvels, Jordan Masse,

Mya Massey, Estrella Medina Figueroa, Nise Melchor, Rikki Merchain, Bryce Miles,

Landon Miller, Zoe Mills, Tyrone Mitchell, Videlis Mogaka, Jessica Molina, Emily Morales

Alvarez, Boston Morgan, Cassie Morrison, Bridgette Moya, Zarquala Murrell, Kaylee

Musson, Lataria Napper, Jennifer Natera, Amanda Nelson, Olivia Netherland, Juan Pablo

Ocampo, Ariah Oller, Josue Orozco, Jonathan Ortega, Jillian Ortiz, Marco Ortiz, Nicole

Ortiz, Maddie Pate, Zoie Pearson, Anna Perdomo, Luannie Perez, Tiffany Phelps, Calvin

Pierce, Tasha Pierce, Maelaysia Piggs, Rochelle Polk, Hailey Porter, Lexya Purvis, Jillian

Rae, Daniel Ramirez, Diana Ramirez, Jazim Rehman, Giselle Reich, Mia Rivas, Jocelyn

Roberts, Alexandra Rodriguez, Jorge Rodriguez, Juan Rodriguez, Kathryn Rodriguez, Luis

Roman, Axel Ruben, Mari Ruiz Tovar, Isabela Sabillon, Mallory Saenz, Rachel Salgado,

Jared Sanchez, Leonardo Sandoval, Xiomara Sandoval, Carmen Saucedo, Abigail

Schermerhorn, Matthew Scheusner, Genaro Schultz, Ciara Schwertman, Sarah Scott,

Ximena Serna, Iveth Sevilla, Da’nae Sewell, Audrey Sharp, Max Shores, Brody Shumate,

Jordan Sillette, Alondra Silva, Taylor Smallwood, Viviana Solares, Reuben Solly, Caden

Sorrells, Vicki Sparks, Victoria Standish, Abbee Stanford, Ellise Marie Stein, Mashala

Stewart, Mathew Stoni, James Stork, Morgan Sumrall, Reagan Swinney, Avery Tapley,

Amari Tatum, Jeremiah Tatum, Anthony Taylor, Alexis Thedford, Laura Thiessen, Pedro

Tiscareno, John Tokarz, Chryslin Toliver, Liliana Tovar, Yaneth Tovar, Alex Turcios, Josselyn

Vega, Yuridia Velez, Alexa Venegas, Isaac Vera, Aaron Vickers, Dayanara Villela, Brayden

Walker, Jack Ward, Madyson Weathersby, McKenna Wehrmann, Kaylie Weippert, Judson

Welch, Leah Westenmeyer, Joshua Whitehead, Ja’Nya Wickware, Zooey Wilcox, Tristan

Williamson, Haleigh Wilson, Kaylie Wood, Taylor Wood, Michael Wright, Stephanie

Wright, Desney Young, Caleb Zavala, Edgar Zavala, Carlos Zepeda, Jorge Zerferino, Ava

Zuniga, Sean Zuniga

URBANDALE, IA – Mijara Robinson

VAN – Delaney Burrows, Daniel Cortez, Maritza Cortez, Asher Hawkins, Madeline

Medcalf, Lainy Parish, Torrance Sheppard, Ashlyn Short, Isabel Thompson, Alyssa

Velasquez, Kaylee West

WACO – Hunter Bird

WASKOM – Jessica Mendez

WAXAHACHIE – Owen Bush, Jaila Cheatham

WEATHERFORD – Luke Boguski

WELLINGTON – Kali Brewer

WHITE OAK – Calee Carter, Kathryn Hinch, Addison McClanahan

WHITEHOUSE – Jennifer Alexander, Christopher Allen, Kaitlyn Allison, Kris Bolhuis,

James Cain, Teresa Dominy, Jordan Farrell, Jase Faulkner, Ian French, Raevyn

Greenhouse, Seth Hale, Kashaylan Hinton, Takfarinas Kadi, Isaac Lacy III, Raygen Luna,

Aidan Mendez, Faith Miller, Magaly Montejano, Alivia Rost, Mark Scott, Logan Stone,

Andrew Turnbow, Paige Wansley

WICHITA FALLS – Yolonda Page

WILLS POINT – Kathryn Davis, Emily Everett, Aliajah Gilchrist, Allison Kafka, Martin

Luna, Nichole Williams

WINNSBORO – Georgia Burnett, Shanda Davis, Garrick Donnell, April Larose, Ann

Ledbetter, Trinity Woodall

WINONA – Cristina Alas, Randaysha Hanson, Stephanie Shelton, Ian Thedford

WOLFURT/VORARLBERG, AUSTRIA – Ljubomir Popovic

YANTIS – Juana Camacho, Maria Camacho, Creager Quinn, Raleigh Rhodes