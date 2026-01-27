Longview, Texas
28 January 2026
East Texas School Closure for Wednesday, January 27, 2026
Community News Education

East Texas School Closure for Wednesday, January 27, 2026

ETR Team
Jan 27, 2026

ETR Staff Report

Beckville ISDClosed WednesdaySchool
Big Sandy ISD – Upshur CountyClosed WednesdaySchool
Brownsboro ISDClosed WednesdaySchool
Bullard ISDClosed WednesdaySchool
Canton ISDClosed WednesdaySchool
Carlisle ISDClosed WednesdaySchool
Carthage ISDClosed WednesdaySchool
Cross Roads ISDClosed WednesdaySchool
Daingerfield ISDClosed WednesdaySchool
Frankston ISDClosed WednesdaySchool
Gladewater ISDClosed WednesdaySchool
Grand Saline ISDClosed WednesdaySchool
Hallsville ISDClosed WednesdayTexas Virtual Academy students will continue workSchool
Harts Bluff ISDClosed WednesdaySchool
Henderson ISDClosed WednesdaySchool
Jacksonville ISDClosed WednesdaySchool
Kiddie Oasis Daycare LongviewClosed WednesdayDaycare/Pre School
Kilgore ISDClosed WednesdaySchool
Leverett’s Chapel ISDClosed WednesdaySchool
Lindale ISDClosed WednesdaySchool
Longview Christian SchoolClosed Wednesday Includes Early Learning CenterSchool
Longview ISDClosed WednesdaySchool
Marshall ISDClosed WednesdaySchool
Winona ISDClosed WednesdaySchool
Mt. Enterprise ISDClosed WednesdaySchool
Mt. Pleasant ISDClosed WednesdaySchool
Mt. Vernon ISDClosed WednesdaySchool
Murchison ISDClosed WednesdaySchool
Neches ISDClosed WednesdaySchool
New Diana ISDClosed WednesdaySchool
Oak Forest Montessori SchoolOpening Late at 10:00AM WednesdaySchool
Ore City ISDClosed WednesdaySchool
Overton ISDClosed WednesdaySchool
Pittsburg ISDClosed WednesdaySchool
Wills Point ISDClosed WednesdaySchool
Quitman ISDClosed WednesdaySchool
Rains ISDClosed WednesdaySchool
Region 7 Education Service CenterClosed WednesdaySchool
Region 8 Education Service CenterClosed WednesdaySchool
Sabine ISDClosed WednesdaySchool
Spring Hill ISDClosed WednesdaySchool
Sulphur Springs ISDClosed WednesdaySchool
Texas State Technical College MarshallDelayed until noonSchool
Trinity Valley Community CollegeDelayed until 11:30 a.m.School
Troup ISDClosed WednesdaySchool
Union Grove ISDClosed WednesdaySchool
West Rusk ISDClosed WednesdaySchool
Tyler Junior CollegeClosed WednesdaySchool
Tyler ISD
Pine Tree ISD		Closed Wednesday
Closed Wednesday		School
School

