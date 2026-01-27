East Texas School Closure for Wednesday, January 27, 2026
ETR Staff Report
|Beckville ISD
|Closed Wednesday
|School
|Big Sandy ISD – Upshur County
|Closed Wednesday
|School
|Brownsboro ISD
|Closed Wednesday
|School
|Bullard ISD
|Closed Wednesday
|School
|Canton ISD
|Closed Wednesday
|School
|Carlisle ISD
|Closed Wednesday
|School
|Carthage ISD
|Closed Wednesday
|School
|Cross Roads ISD
|Closed Wednesday
|School
|Daingerfield ISD
|Closed Wednesday
|School
|Frankston ISD
|Closed Wednesday
|School
|Gladewater ISD
|Closed Wednesday
|School
|Grand Saline ISD
|Closed Wednesday
|School
|Hallsville ISD
|Closed WednesdayTexas Virtual Academy students will continue work
|School
|Harts Bluff ISD
|Closed Wednesday
|School
|Henderson ISD
|Closed Wednesday
|School
|Jacksonville ISD
|Closed Wednesday
|School
|Kiddie Oasis Daycare Longview
|Closed Wednesday
|Daycare/Pre School
|Kilgore ISD
|Closed Wednesday
|School
|Leverett’s Chapel ISD
|Closed Wednesday
|School
|Lindale ISD
|Closed Wednesday
|School
|Longview Christian School
|Closed Wednesday Includes Early Learning Center
|School
|Longview ISD
|Closed Wednesday
|School
|Marshall ISD
|Closed Wednesday
|School
|Winona ISD
|Closed Wednesday
|School
|Mt. Enterprise ISD
|Closed Wednesday
|School
|Mt. Pleasant ISD
|Closed Wednesday
|School
|Mt. Vernon ISD
|Closed Wednesday
|School
|Murchison ISD
|Closed Wednesday
|School
|Neches ISD
|Closed Wednesday
|School
|New Diana ISD
|Closed Wednesday
|School
|Oak Forest Montessori School
|Opening Late at 10:00AM Wednesday
|School
|Ore City ISD
|Closed Wednesday
|School
|Overton ISD
|Closed Wednesday
|School
|Pittsburg ISD
|Closed Wednesday
|School
|Wills Point ISD
|Closed Wednesday
|School
|Quitman ISD
|Closed Wednesday
|School
|Rains ISD
|Closed Wednesday
|School
|Region 7 Education Service Center
|Closed Wednesday
|School
|Region 8 Education Service Center
|Closed Wednesday
|School
|Sabine ISD
|Closed Wednesday
|School
|Spring Hill ISD
|Closed Wednesday
|School
|Sulphur Springs ISD
|Closed Wednesday
|School
|Texas State Technical College Marshall
|Delayed until noon
|School
|Trinity Valley Community College
|Delayed until 11:30 a.m.
|School
|Troup ISD
|Closed Wednesday
|School
|Union Grove ISD
|Closed Wednesday
|School
|West Rusk ISD
|Closed Wednesday
|School
|Tyler Junior College
|Closed Wednesday
|School
|Tyler ISD
Pine Tree ISD
|Closed Wednesday
Closed Wednesday
|School
School